Минтруда сказало, у кого вырастут доходы в Беларуси в 2025 году: повышение зарплат в два этапа, кто получит вдвое больше, значительный рост надбавок, пенсии без вычетов

Изменение размера пенсии в связи с отменой ограничения по индивидуальному коэффициенту 1,3 работающим пенсионерам с 1 января 2025 будет произведено автоматически. Это значит, что пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых с хорошей зарплатой и длинным трудовым стажем и продолжающие трудится, не потеряют часть своей пенсии, как происходит сейчас. Таких в стране немало — более 100 тысяч.