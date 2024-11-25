Минтруда сказало, у кого вырастут доходы в Беларуси в 2025 году: повышение зарплат в два этапа, кто получит вдвое больше, значительный рост надбавок, пенсии без вычетов

Рост доходов в Беларуси в 2025 планируется у работающих пенсионеров, бюджетников, к которым относятся педагоги, медики, работники культуры, социальной отрасли и не только.
Зарплата бюджетников в Беларуси, 2025.
Так, например, Минтруда, комментируя недавний указ президента об увеличении оплаты труда бюджетникам, выполняющим дополнительные трудовые обязанности, рассказало, как каждый бюджетник на своем рабочем месте сможет получать существенно, даже в два раза, больше.
Это будет возможно за счет официального уменьшения штатной численности при прежнем фонде зарплаты. Отсюда и свободные средства, которые направят на доплаты тем работникам, которые пожелают взять на себе дополнительные обязанности в свое рабочее время.
«Размер доплаты составит до 100% заработной платы по той профессии рабочего или должности служащего», — подчеркнули в Минтруда (здесь подробности).
Более того, с нового 2025 года зарплата поднимется во всех бюджетных организациях потому, что с 253 рублей до 270 рублей вырастет базовая ставка, к которой привязаны зарплаты бюджетников, а также стимулирующие выплаты отдельным категориям работников. Речь идет прежде всего про педагогов, медиков, сотрудников сфер культуры, социального обслуживания.
В Минтруда и соцзащиты уточнили, что базовая ставка в январе 2025, по сравнению с 1 января 2024 года, выростет на 8%, а по сравнению с 1 сентября 2024 — на 6,7% (здесь подробнее).
В свою очередь министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов пояснил, что повышение заработных плат бюджетников в 2025 году будет проходить в два этапа. Первый связан с связан с повышением базовой ставки для всех категорий бюджетников, второй — с повышением надбавок.
Юрий Селивестров акцентировал внимание на том, что задачи, касающиеся поддержания на определенном уровне заработных плат врачей, росту зарплат учителей, а также других категорий бюджетников, будут выполняться дифференцировано через надбавки.
«Рост этих надбавок значительный», — подчеркнул министр (здесь подробнее).
Он также заявил, что второй этап повышения заработных план бюджетников, как ожидается, будет в сентябре 2025. Это опять же связано с повышением базовой ставки.
Работающие пенсионеры в Беларуси, размер пенсии 2025.
Изменение размера пенсии в связи с отменой ограничения по индивидуальному коэффициенту 1,3 работающим пенсионерам с 1 января 2025 будет произведено автоматически. Это значит, что пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых с хорошей зарплатой и длинным трудовым стажем и продолжающие трудится, не потеряют часть своей пенсии, как происходит сейчас. Таких в стране немало — более 100 тысяч.
Заработанную трудовую пенсию работающие пенсионеры с 2025 будут получать в полном объеме, вне привязки к индивидуальному коэффициенту заработка, отмечает Минтруда и соцзащиты Беларуси, комментируя основные положения недавнего указа президента.
В зависимости от стажа и индивидуального коэффициента заработка некоторые работающие пенсионеры недополучают каждый месяц от нескольких десятков до нескольких сотен рублей пенсии (подробнее здесь).
Что касается работающих пенсионеров с индивидуальным коэффициентом не более 1,3, то правила для них не меняются, они как получали свою пенсию полностью, так и будут получать.
Кстати, вот что изменится в Беларуси с 1 января 2025 в связи с ростом базовой величины до 42 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир (подробнее здесь).
Мы писали, что белорусские онкологи назвали частоту обследования для ранней диагностики рака. «После этого возраста — каждый год» (здесь подробнее).