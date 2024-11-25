Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятны небольшие осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.