Олбани
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятны небольшие осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Олбани: +2° 3 м/с 69% 753 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер северо-восточный 8−13 м/с, местами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −1…-6 градусов, на южном и восточном побережье 0…+5, днем +1…+6, в горах 0…-2 градуса», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью −2…-4 градуса, днем +1…+3.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью −1…+1, днем +3…+5 градусов.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +2…+4, днем +4…+6 градусов.