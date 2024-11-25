Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

«Ветер северо-восточный 8−13 м/с, местами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −1…-6 градусов, на южном и восточном побережье 0…+5, днем +1…+6, в горах 0…-2 градуса», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью −2…-4 градуса, днем +1…+3.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью −1…+1, днем +3…+5 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +2…+4, днем +4…+6 градусов.