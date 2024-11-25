В петербургском метро женщина родила на станции во второй раз в истории

Удивительное событие произошло в день, когда во всем мире отмечается праздник матерей. Одна из пассажирок почувствовала схватки в вагоне и, выйдя на станцию, столкнулась с усилением боли. Сотрудники «Горьковской» вызвали скорую помощь, однако малыш родился раньше, чем медики успели приехать — роды заняли всего несколько минут, и их принимали работники станции.