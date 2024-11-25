В петербургском метро женщина родила на станции во второй раз в истории

На станции метро «Горьковская» в Санкт-Петербурге женщина родила ребенка прямо на платформе. Это событие стало вторым подобным инцидентом за всю историю петербургского метро, сообщает пресс-служба метрополитена в Telegram-канале.
Удивительное событие произошло в день, когда во всем мире отмечается праздник матерей. Одна из пассажирок почувствовала схватки в вагоне и, выйдя на станцию, столкнулась с усилением боли. Сотрудники «Горьковской» вызвали скорую помощь, однако малыш родился раньше, чем медики успели приехать — роды заняли всего несколько минут, и их принимали работники станции.
«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — прокомментировала дежурная по станции Евгения Бордачева.
После рождения ребенка мать и новорожденного передали медикам, оба находятся в стабильном и хорошем состоянии.
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