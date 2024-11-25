Премьерный семьянин: Театр Табакова представил новую версию «Старшего сына»

— Для меня предложение сыграть эту роль было странным, потому что есть гениальный фильм, — признался Виталий Егоров. — Поначалу это довлело. Но я попытался забыть, что кто-то экранизировал эту пьесу Вампилова, и что кто-то уже репетировал, и был такой спектакль на сцене. Это всё для меня случилось впервые. Как только начались репетиции, понял, что предложение было своевременным и для меня, и для театра.