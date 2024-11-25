Премьерный семьянин: Театр Табакова представил новую версию «Старшего сына»

Спектакль Алены Лаптевой представили на Другой сцене «Современника». Пьесу Александра Вампилова задорно, живо и весело сыграли три поколения артистов труппы Театра Олега Табакова. Обе сцены ТОТ сейчас на ремонте, но ни его худрук Владимир Машков, ни труппа не останавливаются и на подмостках дружественного театра выпускают премьеру. Одну из центральных ролей доверили студенту Театральной школы Табакова Артему Малахову, который не потерялся рядом с опытными коллегами. В роли старшего Сарафанова — заслуженный артист России Виталий Егоров. «Известия» побывали на премьере и оценили, оправдано ли возвращение «Старшего сына».
Причины возвращения «Старшего сына».
Многие помнят одноименный фильм Виталия Мельникова со звездным составом — Евгений Леонов, Николай Караченцов, Михаил Боярский, Наталия Егорова, Светлана Крючкова. Но, несмотря на эталонных исполнителей, режиссеры не опасаются тени великих предшественников и представляют свои интерпретации пьесы Вампилова. Надо заметить, редко, когда это им не удается. Такова уж магия хорошей литературы.
Пьеса «Старший сын» стала режиссерским дебютом актрисы Театра Олега Табакова Алены Лаптевой. Четыре года назад она представила постановку зрителям. Тогда для своего спектакля Лаптева пригласила молодых артистов труппы, а центральную роль старшего Сарафанова отдала Сергею Беляеву. Актер покинул труппу, теперь он служит в МХТ имени Чехова. А молодые артисты уже приобрели опыт и вернулись к своим героям.
— В своей автобиографической книге «Моя настоящая жизнь» Олег Табаков подчеркивал: «Подвал в долгу у Александра Вампилова, и возвратить этот долг можно только путем постановки его драматургии на нашей сцене», — говорит Алена Лаптева. — Уже в новом веке во дворе «подвального» театра на Чаплыгина установили памятник трем драматургам, к которым Табаков испытывал особую признательность. Одним из них стал Вампилов. Так что причин возвращения «Старшего сына» было несколько, и все они одинаково важны.
Обновленная версия классики Вампилова.
В обновленной версии вампиловской классики главу семейства сыграл заслуженный артист России Виталий Егоров. На роль младшего сына Сарафанова Васеньки режиссер пригласила своего студента четвертого курса Артема Малахова. Алена Лаптева еще преподает в Театральной школе Табакова. И дебютант совсем не потерялся на фоне своих опытных коллег. Случайных учеников в ТШТ не берут. А в «Табакерке» всегда с трепетом относились к преемственности поколений.
По сюжету пьесы холодным весенним вечером два молодых человека Володя Бусыгин (Артур Касимов) и Семен Севостьянов (Павел Шевандо) по прозвищу Сильва опаздывают на последнюю электричку. В поисках ночлега они звонят в дверь первой попавшейся квартиры. Один из непрошеных гостей представляется внебрачным сыном главы семейства Андрея Григорьевича Сарафанова.
У пожилого музыканта двое детей — Нина (Наталья Попова) и Васенька (Артем Малахов). И оба мечтают уехать из отчего дома. Дочь собирается замуж за летчика Михаила (Севастьян Смышников). А сын бежит от неразделенной любви к соседке Наталье (Арина Автушенко). Володя настолько убедительно входит в роль старшего сына Сарафанова, что хозяева квартиры верят ему и принимают парней как родных. Однако новоиспеченный родственник даже не подозревает, сколько сюрпризов принесут ему и всем обитателям квартиры этот ночной визит и легкомысленный обман.
Как говорит Алена Лаптева, интересен далеко не сам факт возвращения (или внезапного появления) сына. Интересна фигура отца: любящего и прощающего, как в новозаветной притче, любящего и принимающего — в вампиловской истории. Сарафанов-старший — один из миллионов, чью судьбу сломала Великая Отечественная война. Он мог бы стать прекрасным музыкантом, а вынужден играть на кларнете на похоронах.
Единственная связь со светлой стороной его жизни — сочинительство. Андрей Григорьевич много лет пишет то ли кантату, то ли ораторию. Он сообщает Бусыгину: «Каждый человек родится творцом, каждый в своем деле, и каждый по мере своих сил и возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после него. Поэтому я сочиняю».
Энергия актеров.
— Для меня предложение сыграть эту роль было странным, потому что есть гениальный фильм, — признался Виталий Егоров. — Поначалу это довлело. Но я попытался забыть, что кто-то экранизировал эту пьесу Вампилова, и что кто-то уже репетировал, и был такой спектакль на сцене. Это всё для меня случилось впервые. Как только начались репетиции, понял, что предложение было своевременным и для меня, и для театра.
По словам актера, его герой — ранимый, наивный, проникновенный, безответно любящий и добрый.
— Сейчас ситуация, в которой оказался мой герой Бусыгин, когда, постучавшись в чужую дверь, ему открыли и полюбили как родного, — просто фантастика. Такого быть не может. Но в этом и прелесть этой гениальной пьесы, — рассказал Артур Касимов.
Алена Лаптева задала артистам стремительный ритм. Без ненужных пауз и зависаний герои существуют на сцене. Энергия передается зрителям. Они то хохочут, то утирают слезы.
Художник Сергей Тырин создал на небольшом пространстве Другой сцены «Современника» двор с заборами и лужами, через которые можно перебраться только по кирпичам и доскам, дом соседки Натальи и квартиру главных героев. Но для героев пьесы эти стены — воздушный замок, который выстроил их отец.
— Моя Нина не помнит своей матери, та ушла, когда девочке было четыре года, — объяснила Наталья Попова. — А когда подросла, она, по сути, стала матерью этой семье. Они все живут в воздушном замке, и их сердца чисты и открыты миру.
Финальная сцена, в которой, несмотря на раскрывшийся обман, все сплотились вокруг главы семейства, получилась очень сильной и эмоциональной. Может, кто-то после спектакля позвонит родителям, улыбнется в ответ на улыбку прохожего. «Старший сын» — пьеса вне времени.