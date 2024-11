Закрытия и вечеринки: Юдашкина провела модный показ, ST поднял ставки

Хозяйки вечера за помощью обратились к отечественным брендам. Екатерина Ященко предстала в корсетном платье от молодого модного бренда Say No More, а Анастасия Кольцова была в архивном кутюрном наряде модного дома Valentin Yudashkin, который в календаре светских мероприятий отметился на следующий день.