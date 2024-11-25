Закрытия и вечеринки: Юдашкина провела модный показ, ST поднял ставки

Так же сказочно Тимур Родригес в компании Кати Кабак улизнул от журналистов на вечеринке Woman.ru в понедельник 18 ноября. В центре внимания шоумен оказался после интервью Лауре Джугелии, в котором подробно рассказал о расставании с женой. Не поймав за хвост удачу услышать всё из первых уст (а бежали до самого выхода), журналисты вернулись на праздник к остальным гостям, среди которых были Марк Тишман, Карина Нигай, Ирина Безрукова, группа «Фабрика» и другие. Портал поздравляли с 26-летием. За музыкальное настроение отвечали Chebanov и «Город 312».