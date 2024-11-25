Закрытия и вечеринки: Юдашкина провела модный показ, ST поднял ставки

«Город 312» пел на дне рождения Woman.ru. Рэпер ST участвовал в аукционе на празднике художника Евгения Чеса. Модная публика следила за показами Valentin Yudashkin и Nume. В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Уроки китайского» с Артемом Ткаченко, Анной Слю и Анной Михалковой, а в отеле Marco Polo на Патриарших — прощальная театрализованная вечеринка по случаю закрытия гостиницы. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
«Город 312» на Celebrity party и версальский рейв.
С приближением Нового года светский календарь всё плотнее занимают закрытые мероприятия. Но герои столичной хроники люди умелые и будто в сапогах-скороходах успевают в один вечер мелькнуть и тут, и там, сказочно преодолевая вечерние пробки.
Так же сказочно Тимур Родригес в компании Кати Кабак улизнул от журналистов на вечеринке Woman.ru в понедельник 18 ноября. В центре внимания шоумен оказался после интервью Лауре Джугелии, в котором подробно рассказал о расставании с женой. Не поймав за хвост удачу услышать всё из первых уст (а бежали до самого выхода), журналисты вернулись на праздник к остальным гостям, среди которых были Марк Тишман, Карина Нигай, Ирина Безрукова, группа «Фабрика» и другие. Портал поздравляли с 26-летием. За музыкальное настроение отвечали Chebanov и «Город 312».
Фото: Иван МудровЕкатерина Ященко и Анастасия Кольцова.
Уважив присутствием на этой вечеринке, некоторые гости устремились в бар «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Там тоже отмечали день рождения — пятилетие медиапроекта Patriki Insider. Его команда сама всегда с вниманием относится к дресс-коду и остальных любит озадачить темой, где придется пофантазировать насчет образа. Гостей пригласили на версальский рейв.
Хозяйки вечера за помощью обратились к отечественным брендам. Екатерина Ященко предстала в корсетном платье от молодого модного бренда Say No More, а Анастасия Кольцова была в архивном кутюрном наряде модного дома Valentin Yudashkin, который в календаре светских мероприятий отметился на следующий день.
Показы Valentin Yudashkin и Nume.
Модный дом, созданный Валентином Юдашкиным, обрел новое дыхание. Во вторник, 19 ноября, дочь кутюрье Галина представила коллекцию Haute Couture. Модели дефилировали по подиуму, созданному в иммерсивном арт-пространстве Luminar на ВДНХ.
Встречала гостей мать дизайнера Марина Юдашкина. На показ пришли Александр и Ида Достман, Жасмин, Яна Чурикова, Ида Галич, Софья Эрнст, Зара, Елена Панова, Инна Маликова. До того как представить коллекцию в Москве, ее показали в Дубае, а посвятили Санкт-Петербургу — всё в нарядах напоминало снег, лед и прелестниц на улицах Северной столицы.
— Наши дизайнеры там не так часто устраивают показы, а мне хотелось привезти на берега Персидского залива [на первый показ в Дубае] русский дух, — призналась «Известиям» Галина Юдашкина.
Тем же вечером в Бойлерной на Хлебозаводе № 9 прошел показ бренда женской одежды Nume, который представил коллекцию FW24. У нас есть всего одна жизнь, одна внешность, один характер, но есть множество способов быть разной — эта идея легла в основу Fashion show «Numerous lives». За оформление показа отвечал звездный стилист Олег Горчанин, а открывала — амбассадор бренда Елена Подкаминская.
«Уроки китайского» и блогер за прилавком.
В среду, 20 ноября, за светскую повестку отвечали представители индустрии кино, которые встретились на очередной премьере в «Октябре». Там состоялся закрытый показ драмеди «Уроки китайского» — это режиссерский дебют Ивана Макаревича. В центре сюжета Никита Симачев, который после смерти матери переезжает к отцу — известному фармакологу, на которого охотятся опасные люди.
Фото: пресс-служба Amediateka.
Чтобы защитить сына, он тайно нанимает ему телохранительницу из влиятельного китайского клана, которая действует под видом студентки по обмену. В сериале снялись Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова, а главные роли исполнили молодые актеры Александра Немчинова и Денис Никитин. Кинотеатр по случаю преобразился в китайский квартал, увешанный красными фонариками, а в зале над головами зрителей перед показом пролетел дракон.
Фото: пресс-служба Stars Coffee) Аня Покров.
В Stars Coffee по соседству в этот момент гостей принимала блогер Аня Покров, которая встала за прилавок и угощала фирменным сливочным горячим шоколадом и другими согревающими зимними напитками — апельсиновым латте с шоколадом, пряным чаем и глинтвейном.
Slava Marlow, Копейкин и другие на презентации лейбла «Ключи».
В четверг, 21 ноября, эстафета перешла к представителям музыкальной индустрии. Пока в концертном зале Atmosphere гремела премия MusicBox, в клубном пространстве «Баунс» — презентация лейбла «Ключи», которая собрала представителей медиа, музыкального рынка, киноиндустрии и шоу-бизнеса.
Фото: Лейбл «КЛЮЧИ"Slava Marlow.
Среди гостей были звезда «Слова пацана» Слава Копейкин, Thomaz Mraz, Милана Тюльпанова и другие. С диджей-сетом выступил один из самых востребованных саунд-продюсеров и исполнителей Slava Marlow. Хип-хоп жанр представил продюсер ndsl404, а экспериментальное электронное направление — участник лейбла «Ствол» Tim Aminov и этно-трэп-продюсер Nkona. Под занавес состоялся специальный шоукейс от организаторов популярных нижегородских вечеринок «Станция Метро Горьковская».
Вечеринка в закрытом отеле.
Самым красивым и масштабным среди прочих мероприятий на прошлой неделе стала прощальная вечеринка по случаю закрытия отеля Marco Polo by Moss Hospitality на Патриарших прудах. Всё происходящее было похоже на удавшуюся шалость — гостям позволили делать то, что нельзя обычно, и в итоге в одну из последних своих ночей отель был жив как никогда.
Двери авторских номеров были открыты для всех, и за каждой ждало иммерсивное шоу с разными сюжетами. В одной из комнат о судьбе исторического места рассказывал призрак его хозяйки, в другой — о чем-то всё время спорила молодая пара, в третьей — гремел мальчишник молодых музыкантов, которые всех входивших просили попробовать настойки и послушать импровизацию на контрабасе и ударных. А в коридорах в танце суетились горничные.
ST купил картину за 60 тыс. рублей.
Фото: Олег Куракин.
В конце прошлой недели светских гостей ждали еще на нескольких днях рождения. В пятницу вечером c 18-летием ресторан Modus поздравляли певица Таня Шаманина и Дима Билан. На следующий день на празднике ждал художник Евгений Чес, собравший столичную арт-интеллигенцию и поклонников творчества. Для гостей и самого именинника провели шаманский обряд, устроили розыгрыш призов, а под занавес прошел аукцион. Среди лотов была работа и самого Евгения, которую за 60 тыс. рублей урвал рэпер ST.