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Рассказываем, какие адреса затронет отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2024

Часть домов останется без тепла в двух округах Иркутска 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2024 затронет часть домов сразу в двух округах. Как сообщил «Оператор тепловых сетей города», подачу тепла прекратят для ремонта теплосети. Это нужно для предупреждения аварий.

Отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2024.

— Проведём ремонт тепловой сети по улицам Депутатская, 25, Партизанская 28, Сеченова, 9.

Так, отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2024 затронет дом на Депутатской 25 в Октябрьском районе. Также без тепла с девяти утра до шести вечера будут жители десяти адресов в Правобережном районе. Ознакомиться подробнее можно в фотокарточке ниже.

Часть домов останется без тепла в двух округах Иркутска. Фото: Оператор тепловых сетей города.