Рассказываем, какие адреса затронет отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2024 затронет часть домов сразу в двух округах. Как сообщил «Оператор тепловых сетей города», подачу тепла прекратят для ремонта теплосети. Это нужно для предупреждения аварий.
Отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2024.
— Проведём ремонт тепловой сети по улицам Депутатская, 25, Партизанская 28, Сеченова, 9.
Так, отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2024 затронет дом на Депутатской 25 в Октябрьском районе. Также без тепла с девяти утра до шести вечера будут жители десяти адресов в Правобережном районе. Ознакомиться подробнее можно в фотокарточке ниже.
Часть домов останется без тепла в двух округах Иркутска. Фото: Оператор тепловых сетей города.