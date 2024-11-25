Рассказываем, какие адреса затронет отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2024

Так, отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2024 затронет дом на Депутатской 25 в Октябрьском районе. Также без тепла с девяти утра до шести вечера будут жители десяти адресов в Правобережном районе. Ознакомиться подробнее можно в фотокарточке ниже.