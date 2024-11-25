Стало известно, какой будет погода в Иркутске 25 ноября 2024

Погода в Иркутске 25 ноября 2024 не радует солнцем и теплом. В остальных частях региона и вовсе начнутся морозы. В северных, Усть-Кутском, Киренском, Катангском районах ночью столбик термометра опустится ниже −30. Днем −7…-12, в Катангском районе −26. Также обещают снег и порывы северо-западного ветра до 14 м/с.