Стало известно, какой будет погода в Иркутске 25 ноября 2024

Погода в Иркутске 25 ноября 2024 принесет столицу региона холода. Как обещают синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем столбик термометра опустится до −9 градусов. Также будет сильный холодный ветер.
Погода в Иркутске 25 ноября 2024.
— Переменная облачность. Днём снег, ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура −7…-9, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 25 ноября 2024 не радует солнцем и теплом. В остальных частях региона и вовсе начнутся морозы. В северных, Усть-Кутском, Киренском, Катангском районах ночью столбик термометра опустится ниже −30. Днем −7…-12, в Катангском районе −26. Также обещают снег и порывы северо-западного ветра до 14 м/с.