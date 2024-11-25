Российский парламентарий Дмитрий Белик заявил, что высказывание министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро об ударах дальнобойными французскими ракетами по территории Российской Федерации является актом агрессии.
Депутат Госдумы от Севастополя подчеркнул, что Париж пытается продвинуть свои ракеты на новые рынки.
«Для них Украина — это военный полигон, через который можно продвинуть на новые рынки сбыта высокотехнологичные ракеты, чтобы поправить за счёт горя украинского народа и акта агрессии против России своё финансовое положение», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Депутат ГД отметил, что украинский конфликт необходим французской стороне «словно воздух» для того, чтобы попасть в число лидеров на рынке вооружений.
Он также добавил, что конфликт на Украине «изрядно потрепал» благополучие населения западных государств.
Напомним, Барро заявил, что Киев может бить французскими дальнобойными ракетами по Российской Федерации.
Официальный представить МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Франция только добивает Украину. По её словам, это не является поддержкой со стороны Запада.