Депутат Белик назвал слова главы МИД Франции об ударах по РФ актом агрессии

«Для них Украина — это военный полигон, через который можно продвинуть на новые рынки сбыта высокотехнологичные ракеты, чтобы поправить за счёт горя украинского народа и акта агрессии против России своё финансовое положение», — сказал он в беседе с РИА Новости.