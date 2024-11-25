В России самым коротким станет световой день 21 декабря

«Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, будет максимальной, а продолжительность дня — минимальной. Если в начале месяца [на широте Москвы] световой день будет длиться 7 часов 27 минут, то 21 декабря его длина составит 6 часов 59 минут. К новому году, 1 января 2025 года, он увеличится до 7 часов 6,5 минуты», — уточнили в планетарии.