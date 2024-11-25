В России самым коротким станет световой день 21 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Длина светового дня в России и других странах Северного полушария Земли 21 декабря сократится до минимальных в году 6 часов 59 минут. После этого продолжительность светлого времени суток начнет прирастать и к новому году достигнет 7 часов 6,5 минуты, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, будет максимальной, а продолжительность дня — минимальной. Если в начале месяца [на широте Москвы] световой день будет длиться 7 часов 27 минут, то 21 декабря его длина составит 6 часов 59 минут. К новому году, 1 января 2025 года, он увеличится до 7 часов 6,5 минуты», — уточнили в планетарии.
Солнце до 17 декабря будет двигаться по созвездию Змееносца, а затем перейдет в созвездие Стрельца. Почти весь декабрь его полуденная высота будет составлять около 10 градусов.