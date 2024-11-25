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В декабре россияне увидят звездопады из созвездий Близнецов и Малой Медведицы

Активность метеоритного потока Геминиды будет достигать 120 вспышек в час.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Метеорные потоки Геминиды и Урсиды из созвездий Близнецов и Малой Медведицы достигнут пика активности в декабре, в результате чего россияне смогут наблюдать звездопады. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Первым декабрьским звездопадом станет метеорный поток Геминиды, порожденный объектом Фаэтон (3200 Phaethon). Он назван в честь созвездия Близнецы, в котором находится область вылета (радиант) метеоров — вспышек на небе. В ночь на 14 декабря его мощность возрастет до максимальной в году: астрономы ожидают около 120 «падающих звезд» в час.

«Метеоры Геминид белые и яркие, они могут падать очень часто. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров невысокая», — сказали в планетарии.

Второй поток — Урсиды — достигнет пика в ночь на 22 декабря. Его название происходит от созвездия Малой Медведицы (лат. Ursa Minor), где находится радиант Урсид. Родоначальницей звездопада стала периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle).

«По скорости пролета метеоров этот поток очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Пик действия Урсид приходится на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря. Ожидается до 10 метеоров в час», — уточнили астрономы.

В отличие от Геминид, доступных для наблюдений в обоих полушариях Земли, Урсиды будут видны только в Северном.