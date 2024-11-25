В декабре россияне увидят звездопады из созвездий Близнецов и Малой Медведицы

«По скорости пролета метеоров этот поток очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Пик действия Урсид приходится на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря. Ожидается до 10 метеоров в час», — уточнили астрономы.