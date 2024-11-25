В США мигранты начали готовиться к массовой депортации

«Люди с грин-картами хотят как можно скорее стать гражданами. Люди, имеющие неясный правовой статус или въехавшие в страну нелегально, изо всех сил пытаются подать заявление о предоставлении убежища, потому что даже наличие ходатайства защитит их от депортации», — указано в материале.