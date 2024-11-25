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В США мигранты начали готовиться к массовой депортации

Находящиеся в США мигранты готовятся к массовой депортации, которая может начаться после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Источник: AP 2024

Утверждается, что среди мигрантов вырос спрос на услуги юристов по делам миграции. Люди начала принимать меры для того, чтобы избежать депортации — в частности, они стараются быстрее вступить в брак с американцами.

«Люди с грин-картами хотят как можно скорее стать гражданами. Люди, имеющие неясный правовой статус или въехавшие в страну нелегально, изо всех сил пытаются подать заявление о предоставлении убежища, потому что даже наличие ходатайства защитит их от депортации», — указано в материале.

Ранее Трамп подтвердил планы о введении в стране чрезвычайного положения. Он отреагировал на пост политика Тома Фиттона, указавшего, что новый глава Белого дома может установить режим ЧП для борьбы с нелегальной миграцией. «Правда!» — написал избранный президент.