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На миллионы рублей оштрафованы операторы связи в Хабаровском крае

Операторов связи оштрафовали, а пенсионерам помогли вернуть деньги.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае продолжается борьба с телефонным мошенничеством, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

В ходе проверок выявлено, что операторы связи допустили звонки мошенников с поддельных номеров. В результате компании оштрафованы на 2,4 млн рублей.

Кроме того, в интересах пенсионеров, пострадавших от действий злоумышленников, прокуратура подала 127 исков на сумму свыше 61 млн рублей. Благодаря этим мерам уже расторгнуто 10 кредитных договоров, заключенных под давлением обмана.

Ведомство подчеркивает: мошенники постоянно меняют тактику, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов. Прокуратура призывает не передавать по телефону личные данные, пароли или банковские реквизиты. Сотрудники официальных структур никогда не запрашивают подобную информацию.

Прокуратура