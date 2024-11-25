На миллионы рублей оштрафованы операторы связи в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается борьба с телефонным мошенничеством, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
В ходе проверок выявлено, что операторы связи допустили звонки мошенников с поддельных номеров. В результате компании оштрафованы на 2,4 млн рублей.
Кроме того, в интересах пенсионеров, пострадавших от действий злоумышленников, прокуратура подала 127 исков на сумму свыше 61 млн рублей. Благодаря этим мерам уже расторгнуто 10 кредитных договоров, заключенных под давлением обмана.
Ведомство подчеркивает: мошенники постоянно меняют тактику, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов. Прокуратура призывает не передавать по телефону личные данные, пароли или банковские реквизиты. Сотрудники официальных структур никогда не запрашивают подобную информацию.