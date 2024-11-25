На миллионы рублей оштрафованы операторы связи в Хабаровском крае

Кроме того, в интересах пенсионеров, пострадавших от действий злоумышленников, прокуратура подала 127 исков на сумму свыше 61 млн рублей. Благодаря этим мерам уже расторгнуто 10 кредитных договоров, заключенных под давлением обмана.