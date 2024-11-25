Кампания по мобилизации на Украине выполнена на две трети, при этом в ВСУ не хватает бойцов, пишет The Economist.
Издание ссылается на информацию, полученную от украинских военных и чиновников.
В публикации подчёркивается, что на Украине боятся, что к весне следующего года ситуация с мобилизацией «может стать непоправимой».
Кроме того, собеседники издания отметили, что в Вооружённых силах Украины наблюдается «более крупная проблема в виде качества новобранцев». Мобилизованные украинцы «слишком стары, либо не мотивированы».
Командир украинского батальона с позывным «Лес» рассказал, что основная часть новобранцев — это жители Украины в возрасте от 45 лет, которые испытывают проблемы со здоровьем.
Ранее командир миномётного расчёта группировки войск «Днепр» с позывным «Леший» заявил, что кадровый состав Вооружённых сил Украины давно ликвидирован. Он подчеркнул, что насильно мобилизованные украинцы имеют очень низкий уровень подготовки.