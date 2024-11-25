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Девятибалльные пробки парализовали движение в Иркутске утром 25 ноября

Снег и гололед создали пробки на дорогах областного центра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске 25 ноября 2024 вновь застали автомобилистов врасплох. На восемь утра по данным сервиса 2ГИС стоят главные дороги в Свердловском, Правобережном и Октябрьском округах. Заторы на дорогах достигли девяти баллов.

Пробки в Иркутске 25 ноября 2024.

— Пропустите автобус на пары опаздываем.

— Предлагаю по понедельникам ездить на работу на общественном транспорте, — пишет автомобилист.

— Каждый день одно и тоже…

Пробки в Иркутске 25 ноября 2024 вновь проверяют водителей и пассажиров на прочность. Сложный трафик на дорогах по улицам Старо-Кузьмихинская, Лермонтова, Маяковского, Гоголя и Профсоюзная. Также стоят плотина ГЭС в сторону Байкальского кольца, объездная дорога Первомайский-Университетский, часть Глазковского моста, Верхняя Набережная, Седова, 25 Октября, Партизанская, Красноярская, проспект Маршала Жукова и Дыбовского.

Обстановка не лучше на улицах Сурнова и Рабочего Штаба. Заторы есть по Олега Кошевого и в районе Иннокентьевского моста. В пригороде стоит часть Александровского и Качугского трактов.