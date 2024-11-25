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В Новосибирске более 100 домов остались без отопления

115 домов в Ленинском районе города остались без тепла.

Источник: Сиб.фм

Вчера утром стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска сразу 115 домов остались без отопления.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, в связи с устранением дефекта на теплотрассе пришлось временно закрыть проезд на перекрестке улиц Оборонной и Связистов.

В пресс-службе СГК также прокомментировали данную ситуацию, сообщив, что все работы будут закончены уже к сегодняшнему утру, 25 ноября 2024 года.

«Работы продлятся до 6 часов утра 25 ноября», — передали в пресс-службе.

Напомним, что гаражи в Бердске Новосибирской области утопают в воде.

ЖКХ