Более 9,5 тысяч адресов в Хабаровском крае могут остаться без электроснабжения

Сотрудники Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») на всей территории Хабаровского края проводят рейдовые мероприятия по ограничению энергоресурсов у злостных неплательщиков. На сегодняшний день в список на ограничение включено более 9,5 тысяч адресов. Также в ходе рейдов выявляются недобросовестные потребители, которые не оплатили долг после ограничения и подключились незаконно к электрическим сетям, сообщает ИА AmurMedia.
Ввод ограничения сопровождается опломбированием счётчика, составлением двустороннего акта. Неплательщика уведомляют, что энергоснабжение будет восстановлено только после полного погашения задолженности. Если абонент не заплатил и возобновил пользование электроэнергией, нарушив режим ограничения, то установление этого факта расценивается как самовольное подключение к сетям.
Как сообщает пресс-служба филиал ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт», для возобновления услуг энергоснабжения потребителю необходимо оплатить в полном объеме текущую задолженность, а также услугу по подключению к энергоресурсам. Самовольное подключение грозит привлечением к административной ответственности по с.17.19 КоАП РФ с наложением штрафа. Для физических лиц он составляет от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном подключении — от 15 до 30 тысяч рублей.
— Меры по пресечению незаконного потребления электроэнергии являются вынужденными и направлены на обеспечение надежного энергоснабжения добросовестных потребителей, а самовольное вмешательство в работу энергосистемы может привести к аварийной ситуации — замыканию электросети и её возгоранию. Несанкционированное подключение не только наносит финансовый ущерб объектам энергетики в крае, но и провоцирует сбои в электроснабжении, становится причиной перепадов напряжения в сети. Для привлечения к административной ответственности недобросовестных клиентов компании, пакет документов направляется в правоохранительные органы, — рассказывает начальник Управления по работе с частными клиентами и ИКУ филиала ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт» Николай Долженков.
Не стоит доводить дело до ограничений и обращения в МВД. Специалисты Хабаровскэнергосбыта всегда готовы идти навстречу клиентам, помогут найти выход из создавшейся ситуации. Напомним, что своевременное внесение платы за потребленную электрическую энергию — одна из ключевых гарантий стабильного энергоснабжения края.