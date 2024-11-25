Более 9,5 тысяч адресов в Хабаровском крае могут остаться без электроснабжения

— Меры по пресечению незаконного потребления электроэнергии являются вынужденными и направлены на обеспечение надежного энергоснабжения добросовестных потребителей, а самовольное вмешательство в работу энергосистемы может привести к аварийной ситуации — замыканию электросети и её возгоранию. Несанкционированное подключение не только наносит финансовый ущерб объектам энергетики в крае, но и провоцирует сбои в электроснабжении, становится причиной перепадов напряжения в сети. Для привлечения к административной ответственности недобросовестных клиентов компании, пакет документов направляется в правоохранительные органы, — рассказывает начальник Управления по работе с частными клиентами и ИКУ филиала ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт» Николай Долженков.