Новогодние места 2024−2025 во Владивостоке: программа мероприятий, куда сходить

Отдых дома — это, конечно, хорошо. Но куда лучше будет с семьей и друзьями прокатиться на коньках или лыжах. В прошлом году подготовку стадионов местные власти начали с наступлением устойчивых минусовых температур, с 10 декабря. Из-за неустойчивой погоды точная дата на этот год еще определена. Но ближе к новому году катки точно будут уже открыты. Также как и местные горнолыжки.