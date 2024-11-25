Новогодние места 2024−2025 во Владивостоке: программа мероприятий, куда сходить

Владивосток готовит насыщенную программу мероприятий для встречи Нового 2025 года! Выбирайте то, что вам по душе: от семейных гуляний до культурного просвещения. «Комсомольская правда — Дальний Восток» подскажет вам, какие новогодние места посетить в праздничные дни.
Главная елка города и новогодние гуляния на площади Владивостока 31 декабря 2024 года
К Новому году на центральной площади установят главную городскую елку и построят сказочный городок, оформленный в стиле русских народных сказок и произведений Пушкина. Улицы украсят праздничной иллюминацией. Жители и гости города смогут посмотреть зажигательную концертную программу с участием местных исполнителей. Будут проходить различные игры и конкурсы для детей и взрослых. А яркие фейерверки украсят небо столицы Приморья в полночь.
Дата: 31 декабря 2024 года, с 18:00 до 02:00 (ориентировочно).
Место: Центральная площадь Владивостока.
Вход: Свободный.
Новогодние украшения сделают ярче разные уголки города. А праздничные мероприятия пройдут не только в центре Владивостока, но и в других районах: на озере на Сафонова, в Снеговой Пади, Трудовом, на острове Русский и в селе Береговом.
Активные виды зимнего досуга зимой 2024−2025 году во Владивостоке
Отдых дома — это, конечно, хорошо. Но куда лучше будет с семьей и друзьями прокатиться на коньках или лыжах. В прошлом году подготовку стадионов местные власти начали с наступлением устойчивых минусовых температур, с 10 декабря. Из-за неустойчивой погоды точная дата на этот год еще определена. Но ближе к новому году катки точно будут уже открыты. Также как и местные горнолыжки.
Культурные мероприятия во Владивостоке зимой 2024−2025 года
Ценителям более спокойного отдыха идеально подойдут новогодние программы и экскурсии по Приморской государственной картинной галерее и центру современного искусства «Заря». Любителей истории ждут в музее имени Арсеньева, в галерее «Арка» и музее современного искусства «Артэтаж».
Где погулять во Владивостоке на новогодние праздники в 2025 году
Покровский, Нагорный парки идеальное место для неспешных прогулок, они тоже будут подготовлены к празднику.
Во Владивостоке также есть множество видовых площадок (Первомайский район, Первореченский район, улица Добровольского, полуостров Назимова, Советский район, микрорайон Эгершельд) и набережных (Набережная Спортивной гавани, Набережная Цесаревича, Корабельная набережная, Набережная Арсеньева на Второй речке, Набережная Ахлестышева, Леопардовая набережная, Университетская набережная), где можно сфотографироваться на память, полюбоваться морскими и городскими красотами.
А маяк Токаревская кошка зимой выглядит еще величественней, чем обычно. Снимки должны получиться впечатляющими, а если замерзнете, можно заглянуть в местные кафе: отогреться и поесть.
Напомним, поздравить жителей и гостей столицы Приморья приедет настоящий Дед Мороз со Снегурочкой. Его поезд прибудет во Владивосток 6 декабря в 15:35 и пробудет в городе до 21:35. «Комсомольская правда» писала о том, какую программу для вас приготовили главные новогодние герои.