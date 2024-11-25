Погода продолжит удивлять красноярцев

В понедельник ожидается −3, −5 °C, во вторник ночью — до −7 °C, днем — около −1 °C.
В среду и четверг установится самая высокая температура воздуха: разные метеорологи обещают днем от +2 до +4 °C, а в темное время суток — небольшие заморозки до −3 °C.
Ветер в эти дни будет юго-западного направления 6−11 м/с.
С пятницы начнет постепенно холодать: −6 °C ночью и 0 днем. В субботу, в последний день ноября, температура воздуха составит −8… −3 °C соответственно, ветер подует с востока.
Небольшие осадки прогнозируются только в четверг и в субботу. Атмосферное давление на неделе будет очень высоким — от 750 до 760 мм рт.