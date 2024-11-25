Город завалит снегом. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Погода в Иркутске на неделю с 25 ноября по 1 декабря решила напомнить, что за окном идет дело к зиме и пора бы уже раскрасить все в белый цвет. Выпавшие накануне снежинки явно не растают, а будут только множиться — всю рабочую неделю и даже немного в выходные синоптики прогнозируют в городе на Ангаре снегопады. 25 ноября в областном центре также выпадет снег. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали у метеорологов, чего ждать от погоды в Иркутске на неделе с 25 ноября по 1 декабря.
Погода в Иркутске на неделю с 25 ноября по 1 декабря
— В Иркутске 25 ноября днем — переменная облачность, снег, дует северо-восточный, северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/с, — рассказали в Иркутском Гидрометцентре. — Днем воздух прогреется до −9…-11 градусов.
В ночь на вторник в региональной столице ожидается также — 11 градусов. Кстати, по данным Гидрометцентра России, снег в городе не прекратится. Вероятность осадков в ночь на 26 число — 91%. Днем немного потеплеет — до −6 градусов, но белые «мухи» не прекратят своего полета. Синоптики говорят, что временами снег также станет сыпаться с небес.
Небольшой снег выпадет в Иркутске и в ночь на 27 ноября, столбики уличных термометров при этом покажут −10 градусов. Днем в среду воздух прогреется до −2 градусов, но улицы города, по словам метеорологов, продолжит засыпать. К счастью, осадки в этот день будут небольшими и кратковременными.
Четверг на предстоящей неделе окажется самым теплым. Причем это касается и ночи, и дня. В ночь на 28 ноября в столице Приангарья похолодает всего до −4 градусов, а днем в город и вовсе вернутся плюсовые температуры. Небольшие, но все же. Термометры за окном покажут +1 градус. Но и эти сутки не обойдутся без осадков. В ночное время ждем снег, а днем — мокрый снег.
— В Иркутске 29 ноября ночью ожидается −8 градусов, облачная погода и снег, — сообщает Гидрометцентр России. — Днем в пятницу −1 градус, временами осадки. Вероятность их в течение суток 79%.
Погода в Иркутске на неделю с 25 ноября по 1 декабря: прогноз на выходные
Выходные в областном центре намечаются достаточно теплые, конечно, по меркам конца ноября — начала декабря. Гидрометцентр страны в ночь на субботу обещает облачную погоду, временами небольшой снег и −10 градусов. Днем 30 ноября картина за окном окажется практически такая же, с той разницей лишь, что температура поднимется до −3 градусов.
В воскресенье в столицу Приангарья придет календарная зима и сутки прогнозируются уже холоднее. Ночью 1 декабря в Иркутске, по данным портала Гисметео, похолодает до −17 градусов, а днем потеплеет лишь до −9 градусов. Зато снег наконец-то прекратится. Нравится вам, какой будет погода в Иркутске на неделю с 25 ноября по 1 декабря?
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 25 ноября по 1 декабря. Напомним, что синоптики обещали накануне, что и декабрь намерен побить многолетние показания по осадкам — прогноз здесь.