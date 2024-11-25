Город завалит снегом. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Погода в Иркутске на неделю с 25 ноября по 1 декабря решила напомнить, что за окном идет дело к зиме и пора бы уже раскрасить все в белый цвет. Выпавшие накануне снежинки явно не растают, а будут только множиться — всю рабочую неделю и даже немного в выходные синоптики прогнозируют в городе на Ангаре снегопады. 25 ноября в областном центре также выпадет снег. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали у метеорологов, чего ждать от погоды в Иркутске на неделе с 25 ноября по 1 декабря.