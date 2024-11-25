Главный тренер ХК «Сибирь» отреагировал на поражение «Металлургу»

Главный тренер новосибирского хоккейного клуба Вадим Епанчинцев прокомментировал очередной проигрыш своих подопечных.
«Соперник сегодня был посвежее, особенно два периода. Третий период, можно так сказать, засушил подходы. Этого мало сегодня, не полезли туда, не заработали удаления. Не хватало активных действий», — рассказал он.
Напомним, накануне «Сибирь» потерпела очередное поражение на выездном матче. Встреча с «Металлургом» закончилась со счетом 3:1 не в пользу новосибирцев.
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