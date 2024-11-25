Житель Новосибирской области через суд забрал из больницы свои документы

Бердчанин через суд забрал из больницы свои документы. Мужчина получил травму и лечился в районной больнице. Он регулярно запрашивал там бумаги, но ему их выдавали то с ошибками, то не полностью.
Мужчина решил обратиться в суд.
Представитель ответчика уверял, что все справки оформлены по форме, а также по всем заявлениям от мужчины были даны ответы и предоставлены все требуемые результаты исследований, написано на сайте Бердского городского суда.
По решению суда бердчанину должны выдать правильно оформленную справку.