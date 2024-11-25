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Житель Новосибирской области через суд забрал из больницы свои документы

Ему выдавали неправильно оформленные бумаги.

Источник: Комсомольская правда

Бердчанин через суд забрал из больницы свои документы. Мужчина получил травму и лечился в районной больнице. Он регулярно запрашивал там бумаги, но ему их выдавали то с ошибками, то не полностью.

Мужчина решил обратиться в суд.

Представитель ответчика уверял, что все справки оформлены по форме, а также по всем заявлениям от мужчины были даны ответы и предоставлены все требуемые результаты исследований, написано на сайте Бердского городского суда.

По решению суда бердчанину должны выдать правильно оформленную справку.