Травмированная тигрица держит в страхе приморский посёлок

По словам местных жителей, тигрица выходит на улицу Первостроителей, уже утащила дворовую собаку и, скорее всего, на этом она не остановится: хищница может быть травмирована, поэтому ходит за лёгкой добычей из-за невозможности охотиться в естественной среде обитания. Люди утверждают, что тигрица хромает и у неё заметна кровь на боку.
В посёлке есть своя школа, детям приходится ходить в неё по неосвещённой дороге, что небезопасно само по себе, но теперь есть ещё и риск столкнуться со злой и голодной тигрицей. Местные жители уже писали о проблеме в чат администрации Находкинского городского округа.
Также граждане оспаривают утверждение, что охотоведы отогнали дикую кошку в лес: якобы уже после заявления о разрешении конфликтной ситуации тигрица вернулась. По словам жителей Врангеля, хищница наведывается в посёлок на протяжении более 10 дней.
Напоминаем, по факту неработающей системы уличного освещения прокуратура уже проводит проверку среди должностных лиц находкинской администрации. Напоминаем, в октябре этого года в Находке произошло смертельное ДТП на Северном проспекте: ночью автомобилист насмерть сбил пешехода. Несмотря на то, что уголовное дело уже возбудили в отношении водителя, который скрылся с места аварии, косвенными виновниками ДТП могут оказаться и сотрудники администрации: Северный проспект тоже не имеет освещения, и автомобилист мог не заметить пешехода не из-за небрежности, а потому, что на проспекте действительно плохая видимость.