Травмированная тигрица держит в страхе приморский посёлок

Напоминаем, по факту неработающей системы уличного освещения прокуратура уже проводит проверку среди должностных лиц находкинской администрации. Напоминаем, в октябре этого года в Находке произошло смертельное ДТП на Северном проспекте: ночью автомобилист насмерть сбил пешехода. Несмотря на то, что уголовное дело уже возбудили в отношении водителя, который скрылся с места аварии, косвенными виновниками ДТП могут оказаться и сотрудники администрации: Северный проспект тоже не имеет освещения, и автомобилист мог не заметить пешехода не из-за небрежности, а потому, что на проспекте действительно плохая видимость.