В России разработали способ продления срока хранения кумыса

Он пояснил, что для продления срока хранения продукта ученые добавили в напиток вместе с кумысной закваской раствор с антимикробными пептидами и меланином — пигментом, обладающего антиоксидантными свойствами. Эти вещества исследователи смогли получить из хитина насекомого — мухи черная львинка, которое в 2023 году внесли в перечень сельскохозяйственных насекомых в России. Насекомое для выделения необходимых пигментов и меланина выращивалось в условиях лаборатории.