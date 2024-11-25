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В России разработали способ продления срока хранения кумыса

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали и запатентовали способ увеличения срока хранения традиционного для тюркских народов напитка — кумыса — с нескольких дней до двух недель. Об этом сообщил ТАСС кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Новосибирского государства аграрного университета (НГАУ) Олег Сороколетов.

Кумыс готовится из кобыльего молока и кумысной закваски. Российские ученые предлагают улучшить один из способов производства кумысного продукта, в основе которого коровье молоко. Сейчас такой кумыс распространен в торговых точках, однако обладает низкой биологической ценностью.

«[Мы] получили патент на способ производства. Мы получили более долгий срок хранения. Для кисломолочных напитков 1−2 суток — это уже много, а у нас до двух недель», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что для продления срока хранения продукта ученые добавили в напиток вместе с кумысной закваской раствор с антимикробными пептидами и меланином — пигментом, обладающего антиоксидантными свойствами. Эти вещества исследователи смогли получить из хитина насекомого — мухи черная львинка, которое в 2023 году внесли в перечень сельскохозяйственных насекомых в России. Насекомое для выделения необходимых пигментов и меланина выращивалось в условиях лаборатории.

Согласно патенту, с которым ознакомился ТАСС, внесение в состав кумысного продукта из коровьего молока антимикробных пептидов и меланина повышает срок хранения, органолептические показатели кумыса и обогащает его биологически активными веществами. «Изобретение позволяет расширить ассортимент кисломолочных продуктов», — отмечают авторы разработки.