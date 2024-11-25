В Омске будут полностью перекрывать Комсомольский мост

В Омске рассказали, как будет организовано движение автобусов во время ремонта Комсомольского моста.
В департаменте транспорта сообщили, что все действующие маршруты сохранят, но транспортные потоки будут перераспределены. Это связано с тем, что ремонт моста запланирован на осень 2025 года и продлится примерно год.
«После разработки и утверждения проектов организации дорожного движения будут скорректированы маршруты общественного транспорта», — уточнили в департаменте.
Напомним, что движение на Комсомольском мосту из-за глобального характера работ будет полностью перекрыто на 4−5 месяцев. В первую очередь планируется реализовать проект моста у Телецентра, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда рублей. Ремонт продлится с 2024 по 2026 год в два дорожных сезона.
На мосту имени 60-летия ВЛКСМ планируется демонтировать старые трамвайные рельсы. В рамках работ предстоит выполнить удлинение, расширение, ремонт бетонных и металлических поверхностей и переустройство инженерных сетей.