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В Омске будут полностью перекрывать Комсомольский мост

Ремонт Комсомольского моста запланирован на 2025−2026 годы и обойдётся примерно в 1 миллиард рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске рассказали, как будет организовано движение автобусов во время ремонта Комсомольского моста.

В департаменте транспорта сообщили, что все действующие маршруты сохранят, но транспортные потоки будут перераспределены. Это связано с тем, что ремонт моста запланирован на осень 2025 года и продлится примерно год.

«После разработки и утверждения проектов организации дорожного движения будут скорректированы маршруты общественного транспорта», — уточнили в департаменте.

Напомним, что движение на Комсомольском мосту из-за глобального характера работ будет полностью перекрыто на 4−5 месяцев. В первую очередь планируется реализовать проект моста у Телецентра, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда рублей. Ремонт продлится с 2024 по 2026 год в два дорожных сезона.

На мосту имени 60-летия ВЛКСМ планируется демонтировать старые трамвайные рельсы. В рамках работ предстоит выполнить удлинение, расширение, ремонт бетонных и металлических поверхностей и переустройство инженерных сетей.