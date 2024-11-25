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Полиция Боливии обнаружила 53 ящика с пропитанным кокаином миндалем

Общий вес наркотического вещества составил одну тонну и 60 граммов.

Полиция Боливии изъяла более одной тонны миндаля, пропитанного кокаином, сообщает местное издание El Deber.

Операция была проведена службой борьбы с наркотрафиком, которая обнаружила 700 ящиков с миндалем, предназначенным для экспорта.

В 53 из этих ящиков миндаль был начинен или пропитан кокаином, обнаружить наркотик помогли служебные собаки. После отделения зараженных орехов от общей массы, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали общий вес наркотика в одну тонну и 60 граммов.

В связи с произошедшим были задержаны несколько подозреваемых, в том числе как боливийцы, так и колумбийцы. В настоящее время служба борьбы с наркотрафиком не располагает информацией о том, в какую страну должны были отправить ящики с миндалем.

Ранее сообщалось, что россиянина Станислава Ружицкого, который находился порядка восьми лет в розыске по обвинению в обороте наркотиков, экстрадировали из Венесуэлы в Россию.