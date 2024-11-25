Солдат ВСУ Волошин попал в плен под Курахово через неделю после учебки

«17 августа меня привезли в учебку… 21 сентября меня забрали с учебки, в плен попал 28… вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: “Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию”. Но он не говорил, что это будет ноль», — сказал украинец.