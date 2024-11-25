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Аналитики назвали среднюю цену вторичного жилья в Челябинске

Показана динамика изменений в ноябре на рынке вторичной жилой недвижимости на крупнейших региональных рынках.

Источник: РИА "Новости"

Средняя цена предложения «вторички» в Челябинске на данный момент составляет 104,9 тыс. рублей за один квадратный метр. За месяц цена выросла на 0,40%, а за год — на 9,60%.

При этом Челябинск остается в плане вторичной недвижимости одним из самых дешевых мегаполисов России. Дешевле квадратный метр аналитики в ноябре зафиксировали лишь в Волгограде. В соседнем Екатеринбурге цена вторичного жилья дошла до уровня 136,4 тыс. рублей за «квадрат». Самым дорогим городом является Москва, в которой «вторичка» в среднем стоит 338,8 тыс. рублей за квадратный метр.

Исследование провели специалисты сервиса «ЦИАН Аналитики», а опубликовал его результаты «Коммерсант».

недвижимость