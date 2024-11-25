В России может появиться квантовый компьютер на 75 кубитов

Квантовый вычислитель в 75 кубитов планируется создать в России. Такую информацию в беседе с РИА Новости озвучил, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.
По его словам, такая возможность появится уже к 2025 году. В ближайших планах — активизировать работу специалистов и выйти на новый уровень развития техники.
«Гораздо важнее заниматься увеличением точности работы квантовых вычислителей, чтобы решать полезные задачи», — обратил внимание Юнусов.
До этого стало известно, что российские специалисты вошли в число мировых лидеров в области квантовых вычислений. В этом году был создан ионный квантовый вычислитель с 50 кубитами.
Ранее сообщалось, что разработка квантового компьютера происходит по двум направлениям. На первом Россия точно справляется с объемами работы с микроэлектроникой, однако проблемы могут возникнуть при возможном массовом производстве.