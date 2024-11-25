Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России может появиться квантовый компьютер на 75 кубитов

Создание компьютера российские разработчики планируют завершить в 2025 году.

Источник: Аргументы и факты

Квантовый вычислитель в 75 кубитов планируется создать в России. Такую информацию в беседе с РИА Новости озвучил, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.

По его словам, такая возможность появится уже к 2025 году. В ближайших планах — активизировать работу специалистов и выйти на новый уровень развития техники.

«Гораздо важнее заниматься увеличением точности работы квантовых вычислителей, чтобы решать полезные задачи», — обратил внимание Юнусов.

До этого стало известно, что российские специалисты вошли в число мировых лидеров в области квантовых вычислений. В этом году был создан ионный квантовый вычислитель с 50 кубитами.

Ранее сообщалось, что разработка квантового компьютера происходит по двум направлениям. На первом Россия точно справляется с объемами работы с микроэлектроникой, однако проблемы могут возникнуть при возможном массовом производстве.