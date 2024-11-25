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Демешин: медицина — в приоритете, но кадры придётся ждать

Губернатор рассказал, как федеральные проекты помогают решать острые проблемы региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором, в частности, рассказал, что Хабаровскому краю требуется почти 576 узкоспециализированных врачей, однако закрыть эту потребность за один год невозможно. Ежегодный выпуск медицинских вузов региона составляет всего 106 человек. Этот разрыв в кадрах региональные власти пытаются устранить, развивая программы привлечения специалистов из других субъектов и расширяя финансирование ординатуры из краевого бюджета.

«Каким бы замечательным ни было оборудование, без врача-хирурга оно бессильно», — подчеркнул глава региона. Для решения проблемы власти расширяют программы подготовки специалистов. За счёт краевого бюджета финансируется ординатура, реализуются программы «Сельский фельдшер» и «Сельский доктор», привлекаются специалисты из других регионов.

Губернатор отметил, что ситуация в здравоохранении улучшается благодаря участию края в нацпроектах. Дмитрий Демешин признает: без системной работы с федеральными властями, госкорпорациями и институтами развития не решить проблемы здравоохранения, копившиеся десятилетиями. «Нацпроекты дают реальный шанс изменить жизнь людей, и мы максимально используем этот инструмент», — отметил он.

За счет федеральных средств модернизируются и строятся медицинские объекты. Так, уже открыт инфекционный центр детской больницы в Хабаровске, эффективно работает онкологический центр, а в Комсомольске-на-Амуре завершается строительство крупного детского больничного комплекса. Также в рамках программы первичного звена активно возводятся фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

«Мы участвуем в 14 нацпроектах, и именно за их счёт мы можем строить новые ФАПы, открывать перинатальные центры, совершенствовать медицинскую инфраструктуру», — добавил Демешин.

Вместе с тем губернатор понимает, что решать проблемы региона исключительно за счёт собственных ресурсов невозможно. «Мы выстроили системную работу с федеральными властями, госкорпорациями и институтами развития. Это позволяет привлекать средства для решения таких задач, как модернизация медицины, строительство жилья и благоустройство территорий», — подчеркнул он.

В приоритете — системная работа с Москвой для участия в нацпроектах, которые обеспечивают необходимое финансирование. Именно это позволяет решать стратегические задачи и улучшать качество жизни людей.