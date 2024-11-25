Демешин: медицина — в приоритете, но кадры придётся ждать

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором, в частности, рассказал, что Хабаровскому краю требуется почти 576 узкоспециализированных врачей, однако закрыть эту потребность за один год невозможно. Ежегодный выпуск медицинских вузов региона составляет всего 106 человек. Этот разрыв в кадрах региональные власти пытаются устранить, развивая программы привлечения специалистов из других субъектов и расширяя финансирование ординатуры из краевого бюджета.