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Теплом и солнцем порадует конец ноября жителей Новосибирска

На последней рабочей неделе уходящей весны жители Новосибирска смогут насладиться солнцем и теплом.

Сейчас в Олбани: +4° 4 м/с 70% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

По данным синоптиков «Яндекс. Погода», сегодня, 25 ноября, воздух прогреется до −6…-5 градусов, ночью ожидаются похолодания до −10 градусов.

Во вторник, 26 ноября, будет немного холоднее: столбик термометра опустится до −8…-6 градусов, ночью также похолодает до −10 градусов.

В среду, 27 числа, в воздухе потеплеет до −4 градусов, местами ожидается похолодание до −8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до −10 градусов.

В четверг, 28 числа, похолодает до −7…-6 градусов, ночью также до −10 градусов.

В пятницу, 29 ноября, воздух прогреется до −6…-5 градусов, ночью похолодает до −8 градусов.

Выходные обещают быть теплыми и снежными. В последний день ноября, 30 числа, в Новосибирске потеплеет до −4 градусов. Первый день зимы тоже порадует комфортными температурами, столбик термометра опустится до −5 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, вся неделя будет солнечной, небольшая облачность ожидается с пятницы.

Синоптики обещают наступление 30-градусных морозов в ночное время суток в декабре, днем температура воздуха будет комфортной. Подробнее в материале «МК в Новосибирске».