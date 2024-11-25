Теплом и солнцем порадует конец ноября жителей Новосибирска

По данным синоптиков «Яндекс. Погода», сегодня, 25 ноября, воздух прогреется до −6…-5 градусов, ночью ожидаются похолодания до −10 градусов.
Во вторник, 26 ноября, будет немного холоднее: столбик термометра опустится до −8…-6 градусов, ночью также похолодает до −10 градусов.
В среду, 27 числа, в воздухе потеплеет до −4 градусов, местами ожидается похолодание до −8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до −10 градусов.
В четверг, 28 числа, похолодает до −7…-6 градусов, ночью также до −10 градусов.
В пятницу, 29 ноября, воздух прогреется до −6…-5 градусов, ночью похолодает до −8 градусов.
Выходные обещают быть теплыми и снежными. В последний день ноября, 30 числа, в Новосибирске потеплеет до −4 градусов. Первый день зимы тоже порадует комфортными температурами, столбик термометра опустится до −5 градусов.
По данным сервиса Gismeteo, вся неделя будет солнечной, небольшая облачность ожидается с пятницы.
Синоптики обещают наступление 30-градусных морозов в ночное время суток в декабре, днем температура воздуха будет комфортной. Подробнее в материале «МК в Новосибирске».