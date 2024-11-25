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Сильный снегопад ожидается во Владивостоке на этой неделе: дата

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ФедералПресс. Во Владивостоке во второй половине недели ожидается метель. Синоптики предупредили и о сильном ветре.

Сейчас в Олбани: +4° 4 м/с 70% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

«Сильный снег, метель», — говорится в прогнозе погоды на четверг, 28 ноября, на сайте «Примпогода».

По данным синоптиков, в ночь на четверг будет пасмурно, температура воздуха около −3 градусов, однако из-за ветра ощущаться будет как −11. Ветер будет северный, 7−9 м/с.

Утром с вероятностью 53% начнется сильный снег. Количество осадков, которые могут обрушиться на Владивосток, порядка 1,4 мм. Похолодает еще сильнее, до −5 градусов. Ветер северо-западный, 8−9 м/с.

Днем осадки прекратятся, будет пасмурно. Температура порядка −4 градусов, однако из-за ветра будет холоднее: по ощущениям до −14 градусов.

Ранее сообщалось о том, что во вторник, 25 ноября, в Приморье ожидается резкое ухудшение погодных условий: ливни, снегопады, сильный штормовой ветер.