Сильный снегопад ожидается во Владивостоке на этой неделе: дата

«Сильный снег, метель», — говорится в прогнозе погоды на четверг, 28 ноября, на сайте «Примпогода».
По данным синоптиков, в ночь на четверг будет пасмурно, температура воздуха около −3 градусов, однако из-за ветра ощущаться будет как −11. Ветер будет северный, 7−9 м/с.
Утром с вероятностью 53% начнется сильный снег. Количество осадков, которые могут обрушиться на Владивосток, порядка 1,4 мм. Похолодает еще сильнее, до −5 градусов. Ветер северо-западный, 8−9 м/с.
Днем осадки прекратятся, будет пасмурно. Температура порядка −4 градусов, однако из-за ветра будет холоднее: по ощущениям до −14 градусов.
Ранее сообщалось о том, что во вторник, 25 ноября, в Приморье ожидается резкое ухудшение погодных условий: ливни, снегопады, сильный штормовой ветер.