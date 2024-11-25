Новосибирский биолог рассказал, почему пауки выползли на снег

— Зимой во время оттепелей по снегу могут бегать пауки нескольких видов из систематической группы под названием линифииды. Видов линифиид много, они живут по всей планете, и Новосибирская область — не исключение. В теле таких пауков к зиме накапливается вещество-криопротектор, а именно глицерин, что предотвращает замерзание паука при низких температурах, — рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.