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Новосибирский биолог рассказал, почему пауки выползли на снег

Биолог Алексей Яновский пояснил, откуда взялись насекомые.

Источник: Комсомольская правда

Явление с пауками на снегу в Новосибирской области, которых засняли накануне местные жители, объяснил биолог. По словам специалиста, такой вид насекомых не замерзает при отрицательных температурах.

— Зимой во время оттепелей по снегу могут бегать пауки нескольких видов из систематической группы под названием линифииды. Видов линифиид много, они живут по всей планете, и Новосибирская область — не исключение. В теле таких пауков к зиме накапливается вещество-криопротектор, а именно глицерин, что предотвращает замерзание паука при низких температурах, — рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

Он добавил, что такие пауки могут сохранять свою активность при температуре до −7 градусов.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что котёнка дальневосточных леопардов сняли за игрой в Новосибирском зоопарке. Малышка ловко прыгала с ветки на ветку.

флора и фауна