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Землю близ Старо-Восточного кладбища Омска отдают в аренду

На одной из электронных площадок появились лоты на право заключения договоров аренды на земельные участки, расположенные в районе здания с адресом 10 лет Октября 186.

Источник: SuperOmsk.ru

Этот объект является одним из ближайших к территории Старо-Восточного кладбища. По состоянию на понедельник, 25 ноября 2024 года, ведется прием заявок.

На земле, прилегающей к кладбищу, будущий арендатор сможет организовать стоянку транспорта. Согласно условиям, договор готовы заключить на 5 лет. Наиболее значительная сумма арендного платежа «на старте» определена для участка с кадастровым номером 55:36:120104:2195 площадью в 1737 квадратных метров: она превышает 372,9 тысячи рублей.

Соседние участки с кадастровыми номерами 55:36:120104:2202 (площадь — 941 квадратный метр) и 55:36:120104:2203 (площадь — 524 квадратных метра) оценены в 219 тысяч рублей и 132 тысячи рублей соответственно. Условия аренды идентичны.

Арендодателем выступает департамент имущественных отношений Администрации города Омска, итоги каждой конкурсной процедуры планируется подвести 16 декабря 2024 года.

недвижимость