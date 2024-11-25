Землю близ Старо-Восточного кладбища Омска отдают в аренду

На земле, прилегающей к кладбищу, будущий арендатор сможет организовать стоянку транспорта. Согласно условиям, договор готовы заключить на 5 лет. Наиболее значительная сумма арендного платежа «на старте» определена для участка с кадастровым номером 55:36:120104:2195 площадью в 1737 квадратных метров: она превышает 372,9 тысячи рублей.