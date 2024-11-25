Красноярцы готовы потратить на новогодние подарки 20 тысяч рублей

Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше — 20000 рублей против 14500 рублей соответственно. Молодежь в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (46%), друзьям (41%) и себе (18%). Россияне в возрасте от 35 до 45 лет чаще балуют родственников (70%).