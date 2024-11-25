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Красноярцы готовы потратить на новогодние подарки 20 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В целом россияне намерены потратить на новогодние подарки в среднем на 20% больше, чем в прошлом году.

Источник: НИА Красноярск

Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 3000 человек.

Так, красноярцы готовы потратить на 2,8 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. В 2023 году сумма равнялась 17,2 тыс. руб., в 2022 году — 15 тыс. руб., а в 2021 году — 16 тыс. руб.

67% респондентов планируют сделать подарки своим родственникам, 35% — любимому человеку, 23% — друзьям, а 15% — себе. 13% опрошенных намерены порадовать коллег. Каждый седьмой рассказал, что никому дарить подарки не будет.

Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше — 20000 рублей против 14500 рублей соответственно. Молодежь в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (46%), друзьям (41%) и себе (18%). Россияне в возрасте от 35 до 45 лет чаще балуют родственников (70%).