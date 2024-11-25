В Омске с популярного маршрута на Левый берег ушел перевозчик

На 305-м маршруте Омска сменился перевозчик. По данным городской администрации, перевозчик подал заявление о прекращении деятельности на маршруте.
При этом в мэрии отметили, что маршрут не остался без перевозчика. Его будет обслуживать индивидуальный предприниматель Наталья Геворгян. О причинах такой рокировки не сообщается.
Напомним, что с 30 ноября 2024 года в Омске будет закрыт для проезда участок моста у Телецентра. Там начнётся капитальный ремонт, на время которого троллейбусы не будут ходить через мост.
В связи с этим в работе городского общественного транспорта произойдут изменения. В частности, на Ленинградский мост вернутся троллейбусы № 7 и № 16; троллейбус № 8 начнёт ходить из Нефтяников на Гашека; троллейбус № 67 заменят автобусом с таким же номером; также возобновит работу автобус № 77, который был отменён ранее.