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В Омске с популярного маршрута на Левый берег ушел перевозчик

Владимир Геворгян подал заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок в департамент транспорта города.

Источник: Комсомольская правда

На 305-м маршруте Омска сменился перевозчик. По данным городской администрации, перевозчик подал заявление о прекращении деятельности на маршруте.

При этом в мэрии отметили, что маршрут не остался без перевозчика. Его будет обслуживать индивидуальный предприниматель Наталья Геворгян. О причинах такой рокировки не сообщается.

Напомним, что с 30 ноября 2024 года в Омске будет закрыт для проезда участок моста у Телецентра. Там начнётся капитальный ремонт, на время которого троллейбусы не будут ходить через мост.

В связи с этим в работе городского общественного транспорта произойдут изменения. В частности, на Ленинградский мост вернутся троллейбусы № 7 и № 16; троллейбус № 8 начнёт ходить из Нефтяников на Гашека; троллейбус № 67 заменят автобусом с таким же номером; также возобновит работу автобус № 77, который был отменён ранее.