В конце осени Красноярск накроют магнитные бури

Так, обстановка начнет ухудшаться вечером 26 ноября. Слабая геомагнитная буря в три балла продержится примерно с 18 часов вторника до полудня среды.
Затем новая волна магнитных возмущений ожидается во второй половине дня 29 ноября. К вечеру субботы буря достигнет четырех баллов и закончится лишь к началу новой рабочей недели, сообщают Gornovosti со ссылкой на сервис Time-in.
Отметим, что в период геомагнитных бурь метеозависимым красноярцам следует больше отдыхать, так как возмущения влияют на состояние человека. Возможны головные боли, проблемы с давлением, бессонница, недомогание и головокружение.