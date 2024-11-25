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В конце осени Красноярск накроют магнитные бури

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей края предупреждают о магнитных возмущениях на этой неделе.

Источник: НИА Красноярск

Так, обстановка начнет ухудшаться вечером 26 ноября. Слабая геомагнитная буря в три балла продержится примерно с 18 часов вторника до полудня среды.

Затем новая волна магнитных возмущений ожидается во второй половине дня 29 ноября. К вечеру субботы буря достигнет четырех баллов и закончится лишь к началу новой рабочей недели, сообщают Gornovosti со ссылкой на сервис Time-in.

Отметим, что в период геомагнитных бурь метеозависимым красноярцам следует больше отдыхать, так как возмущения влияют на состояние человека. Возможны головные боли, проблемы с давлением, бессонница, недомогание и головокружение.

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