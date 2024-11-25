ФК «Иртыш» из Омской области сохранил место в серебряном дивизионе

Омский футбольный клуб «Иртыш» продолжает выступать в серебряном дивизионе. 24 ноября дома омские спортсмены одержали победу над командой «Динамо» из Брянска со счётом 2:0. Эта игра стала решающей для «Иртыша», так как победа позволила команде сохранить место в серебряном дивизионе Второй лиги.
Вратарь Никита Матюнин во втором матче подряд сыграл на ноль. Азнаур Герюгов забил шестой гол с пенальти на первом этапе. После встречи итоги матча прокомментировал главный тренер «Иртыша» Максим Мишаткин.
Тренер отметил, что весь сезон для команды был непростым. Особое внимание Максим Мишаткин уделил болельщикам команды.
«Я очень благодарен им, потому что они всегда поддерживали нас и создавали позитивную атмосферу. Благодаря им мы смогли выдержать психологическое давление, которое испытывали игроки. Были моменты, когда они были подавлены и не могли найти в себе силы и уверенность. Но футболисты продолжали работать и добиваться цели. Я очень благодарен игрокам. Сегодня мы увидели рождение команды. Я благодарен игрокам за то, что они не сдавались и продолжали работать, несмотря на трудности. Это был вопрос чести и имиджа команды, тренерского штаба и игроков. Это было важно для нас. Это была имиджевая история, и мы не хотели подвести людей, которые приходят на матчи и болеют за нас. Это самое главное. Если бы мы подвели их, это было бы клеймо на всю жизнь» — отметил главный тренер «Иртыша» Максим Мишаткин.
Поздравляем команду с победой!