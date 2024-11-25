ФК «Иртыш» из Омской области сохранил место в серебряном дивизионе

«Я очень благодарен им, потому что они всегда поддерживали нас и создавали позитивную атмосферу. Благодаря им мы смогли выдержать психологическое давление, которое испытывали игроки. Были моменты, когда они были подавлены и не могли найти в себе силы и уверенность. Но футболисты продолжали работать и добиваться цели. Я очень благодарен игрокам. Сегодня мы увидели рождение команды. Я благодарен игрокам за то, что они не сдавались и продолжали работать, несмотря на трудности. Это был вопрос чести и имиджа команды, тренерского штаба и игроков. Это было важно для нас. Это была имиджевая история, и мы не хотели подвести людей, которые приходят на матчи и болеют за нас. Это самое главное. Если бы мы подвели их, это было бы клеймо на всю жизнь» — отметил главный тренер «Иртыша» Максим Мишаткин.