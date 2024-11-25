Спасатели МЧС в Приморье приведены в режим повышенной готовности

Спасательные службы МЧС России переведены в состояние повышенной готовности в Приморском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», по информации Примгидромета, ожидается, что 26 и 27 ноября во Владивостоке и на большей части региона будут сильные осадки смешанного типа, а также возможны грозы. Осадки могут сопровождаться гололедными явлениями, на некоторых участках дорог образуется снежный накат, а в отдельных районах прогнозируется метель.
В связи с объявленным штормовым предупреждением с 26 по 27 ноября силы и средства Главного управления МЧС России по Приморскому краю приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования.
Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях неблагоприятной погоды. Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют гражданам, оказавшимся в сложной ситуации или ставшим свидетелями происшествий, обращаться за помощью по телефонам «101» или «112».