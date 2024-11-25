Спасатели МЧС в Приморье приведены в режим повышенной готовности

Как ранее писали «АиФ-Приморье», по информации Примгидромета, ожидается, что 26 и 27 ноября во Владивостоке и на большей части региона будут сильные осадки смешанного типа, а также возможны грозы. Осадки могут сопровождаться гололедными явлениями, на некоторых участках дорог образуется снежный накат, а в отдельных районах прогнозируется метель.