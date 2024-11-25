Автопробег «Мамы рулят» прошел в Иркутске в День матери

По завершению пробега женщин поздравили с праздником и вручили цветы. Также подарки получили маленькие участники дорожного движения. Детям подарили светоотражатели и сумки для сменки со световозвращающими элементами. А после разрешили посидеть в патрульной машине и сделать фото на память.