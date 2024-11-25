Автопробег «Мамы рулят» прошел в Иркутске в День матери

В Иркутске 24 ноября прошел автопробег «Мамы рулят» приуроченный ко Дню матери. Женщины проехались по городу в сопровождении машины ДПС и показали как перевозят детей по правилам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.
— Главным посылом акции стало соблюдение правил перевозки несовершеннолетних в автомобиле и демонстрация на собственном примере ПДД. Малыши сидели в автокреслах, школьники были строго пристегнуты штатными ремнями безопасности, — поделились в ведомстве.
По завершению пробега женщин поздравили с праздником и вручили цветы. Также подарки получили маленькие участники дорожного движения. Детям подарили светоотражатели и сумки для сменки со световозвращающими элементами. А после разрешили посидеть в патрульной машине и сделать фото на память.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что областной центр встал в пробках утром 25 ноября. Заторы образовались на главных улицах областного центра.