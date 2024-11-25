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Актриса Катерина Шпица рассказала о своей маме

Публикация появилась в соцсети.

Источник: Аргументы и факты

Актриса Катерина Шпица рассказала о своей маме в соцсети.

Пост появился в паблике знаменитости в День матери. По словам Катерины Шпицы, её мама — выдумщица, затейница, мастерица, энерджайзер, оптимистка и красавица. К публикации Катерина Шпица прикрепила фото из детства.

«Если бы мы додумались сохранить те костюмы и платья, которые мама сшила у портнихи в 80−90-е, выкраивая из зарплаты, то сейчас фонд “Мосфильма” мог бы пополниться образцами безупречного вкуса», — написала актриса.

Также Шпица рассказала, что у неё осталось мало снимков после поездки с мамой в Ялту.

«Мы по старинке делали фото на фотоаппарат. А потом в парке в Ялте у нас с мамой его украли, пока мы были заняты Германом, ну ничего святого у людей», — рассказала Катерина Шпица.

Ранее perm.aif.ru писал, что Шпица опубликовала снимок в корсаже в стиле 50-х годов. На одной из фотографий рядом с актрисой её супруг Руслан Панов. Его образ Шпица назвала «personal Bond», намекая на героя серии фильмов про шпиона.

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