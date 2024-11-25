В России самым коротким световым днем станет 21 декабря

Длина светового дня в России и других странах Северного полушария Земли 21 декабря сократится до минимального значения в году — 6 часов 59 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
После этой даты продолжительность светлого времени суток начнет увеличиваться и к новому году достигнет 7 часов 6,5 минуты.
Как уточнили специалисты, продолжительность ночи 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, будет максимальной, а продолжительность дня — минимальной. В начале декабря, например, световой день на широте Москвы будет длиться 7 часов 27 минут, а к 21 числу он сократится до 6 часов 59 минут. К 1 января 2025 года он вырастет до 7 часов 6,5 минуты.
Ранее сообщалось, что жители Каменска-Уральского стали свидетелями удивительного зрелища: небо окрасилось в яркие розовые оттенки. Причиной такого явления стали массы теплого воздуха, через которые солнечный свет достигает земной поверхности.