В России самым коротким световым днем станет 21 декабря

Как уточнили специалисты, продолжительность ночи 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, будет максимальной, а продолжительность дня — минимальной. В начале декабря, например, световой день на широте Москвы будет длиться 7 часов 27 минут, а к 21 числу он сократится до 6 часов 59 минут. К 1 января 2025 года он вырастет до 7 часов 6,5 минуты.