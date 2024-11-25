Туман и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

В Алматы 25 ноября ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на западе, востоке области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на юго-западе области 15−20 м/с.
Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман.
Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью на востоке области порывы 15 м/с.
В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на юге области порывы 15−20 м/с.
25 ноября ночью и утром на западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный на юго-востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.
В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный ночью и утром в центре, на востоке области 15−20 м/с. В Кызылорде сохраняется ветер северо-восточный ночью порывы 15 м/с.
Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с.
В области Улытау ожидается ветер восточный на юге области порывы 15−20 м/с.