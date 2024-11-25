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В минтрансе Башкирии сообщили о дорожной обстановке в Уфе

О дорожной обстановке в Уфе в утренний час пик 25 ноября сообщили в пресс-службе минтранса РБ.

Источник: Башинформ

дорожной обстановке в Уфе в утренний час пик 25 ноября сообщили в пресс-службе минтранса РБ. Так, на въезд в Уфу со стороны Р-240 движение плотное — от ТРЦ «Мега» до Бельского моста. Такая же ситуация наблюдается со стороны микрорайонов Затон и Шакша, а также улицы Пугачева.

По улице Заки Валиди движение плотное от развязки с проспекта Салавата Юлаева и Монумента Дружбы до улицы Цюрупы. Здесь средняя скорость машин составляет 25,3 км/ч.

По проспекту Салавата Юлаева движение не затруднено, движение плотное на подъем на улицу З. Валиди, средняя скорость составляет — 53,1 км/ч.

По проспекту Октября движение плотное — пробок нет (36,2 км/ч).

По улице Менделеева движение плотное от улицы Кувыкина до улицы Генерала Горбатова — заторов нет (31,9 км/ч).

По улице Маршала Жукова движение плотное от улицы Новоженова до Трамвайной (32,2 км/ч).