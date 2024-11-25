В минтрансе Башкирии сообщили о дорожной обстановке в Уфе

дорожной обстановке в Уфе в утренний час пик 25 ноября сообщили в пресс-службе минтранса РБ. Так, на въезд в Уфу со стороны Р-240 движение плотное — от ТРЦ «Мега» до Бельского моста. Такая же ситуация наблюдается со стороны микрорайонов Затон и Шакша, а также улицы Пугачева.