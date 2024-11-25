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Электричество частично отключилось в двух районах Иркутска

Специалисты работают на месте.

Источник: AP 2024

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Октябрьском и Куйбышевском районах Иркутска в 10:55 сегодня, 25 ноября. Под отключение попала часть домов на улицах: 2-я Аларская, 3-я Летчиков, Аларская, Есенина, Ипподромная, Космический, Култукская, Ледяная, Лызина, Онежская, Плодово-ягодный, Рябиновая, Советская, Тверская, Тувинская, Угольный, Урожайная, Урожайный, а также часть домов в СНТ «Сибиряк». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Бригада «Южных электрических сетей» направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 14:00.

ЖКХ