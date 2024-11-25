Электричество частично отключилось в двух районах Иркутска

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Октябрьском и Куйбышевском районах Иркутска в 10:55 сегодня, 25 ноября. Под отключение попала часть домов на улицах: 2-я Аларская, 3-я Летчиков, Аларская, Есенина, Ипподромная, Космический, Култукская, Ледяная, Лызина, Онежская, Плодово-ягодный, Рябиновая, Советская, Тверская, Тувинская, Угольный, Урожайная, Урожайный, а также часть домов в СНТ «Сибиряк». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.