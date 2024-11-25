В Перми волейболисты «Камы» поделили очки с «Тюменью»

В Перми встретились лидеры чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги А. «Кама» и «Тюмень» после первого круга в дивизионе «Восток» делили 1−2-е места. Два проведенных матча не выявили явного преимущества одной из команд.
В первом поединке «Кама» проиграла со счетом по партиям 1:3 (25:27, 23:25, 25:20, 21:25), в повторном взяла реванш — 3:1 (23:25, 25:16, 25:23, 25:15).
Следующий тур пермяки вновь проведут на домашней арене 30 ноября и 1 декабря против «Тархана», занимающего последнее место в дивизионе. В первом круге «Кама» дважды обыграла соперника — 3:1 и 3:0.