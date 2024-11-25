В хабаровском ТОГУ станут учить на маляров

Тихоокеанский государственный университет выиграл грант на реализацию программы обучения студентов по профессии «маляр строительный» третьего разряда. В рамках проекта участники российских студенческих отрядов смогут бесплатно пройти интенсивную подготовку и получить дополнительную профессию в своем университете, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Конкурс грантов организован для обучения участников российских студенческих отрядов по специальностям, необходимым для трудовой деятельности, когда они выезжают на различные строительные объекты в период каникул. В рамках основного обучения студенты ТОГУ смогут бесплатно пройти интенсивную подготовку и получить профессиональную квалификацию. По окончанию программы и при успешной сдаче итоговой аттестации студенту присвоят квалификацию строительного маляра третьего разряда.
— Профессиональное обучение по этой специальности — это новая возможность для карьерного и профессионального роста. В наше время на рынке труда очень ценятся многопрофильные специалисты. Если, например, студент получает высшее образование по технической специальности, дополнительная рабочая профессия никогда не будет лишней. Кроме всего прочего, навык работать руками важен и нужен как для понимания будущей профессии, так и для общего развития личности, — рассказал командир штаба студенческих отрядов Тихоокеанского государственного университета Лев Боярченко. После прохождения курсов студент научится выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ, окрашивать поверхности различными составами и выполнять ремонт окрашенных поверхностей.