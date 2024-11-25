В хабаровском ТОГУ станут учить на маляров

— Профессиональное обучение по этой специальности — это новая возможность для карьерного и профессионального роста. В наше время на рынке труда очень ценятся многопрофильные специалисты. Если, например, студент получает высшее образование по технической специальности, дополнительная рабочая профессия никогда не будет лишней. Кроме всего прочего, навык работать руками важен и нужен как для понимания будущей профессии, так и для общего развития личности, — рассказал командир штаба студенческих отрядов Тихоокеанского государственного университета Лев Боярченко. После прохождения курсов студент научится выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ, окрашивать поверхности различными составами и выполнять ремонт окрашенных поверхностей.