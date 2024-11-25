В Красноярске выбрали «Супер Маму» 2024 года

Мамы рассказывали о себе и своей семье, знакомили зрителей с увлечениями и показывали всю красоту и шарм в вечерних образах. Компетентное мужское жюри сумело по достоинству оценить каждую. Все участницы конкурса награждены в индивидуальной номинации с вручением дипломов, памятных лент, цветов и подарков, сообщает портал «Окно в культуру». Главный приз и звание «Супер Мама» завоевала участница № 6 — Шишова Анастасия, мама четверых детей. Анастасию поддерживали не только дети и зрители, но и муж, который прямо сейчас защищает нашу Родину на Специальной военной операции. Его поддержка очень помогла Анастасии.