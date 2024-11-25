Свердловчанин выиграл 5 млн рублей в онлайн-лотерее после покупки 100 билетов

В прошлом году он уже выиграл 1 млн руб. в лотерее «4×4», а в этом решил попытаться что-нибудь выиграть еще раз. Как рассказал свердловчанин, он не придерживался какой-либо стратегии и выбрал билеты случайным образом: сначала он купил 100 билетов и выиграл небольшие суммы, а затем рискнул в лотерее «Турнир», в результате чего получил крупную сумму.