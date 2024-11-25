Странный гул вновь обеспокоил жителей Иркутска утром 25 ноября

Жителей Иркутска вновь обеспокоил странный гул. Горожане в разных районах областного центра услышали шум утром 25 ноября. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», это связано с работами на Ново-Иркутской ТЭЦ.
— С 10:00 25 ноября на Ново-Иркутской ТЭЦ проведут настройку клапанов, — сказано в сообщении.
Шумовой фон стал больше из-за проведения работ. Поэтому переживать не стоит. Настройку клапанов должны завершить к часу дня.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшую неделю четыре ребенка попали в ДТП в Иркутске и пригороде.