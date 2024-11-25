Странный гул вновь обеспокоил жителей Иркутска утром 25 ноября

Жителей Иркутска вновь обеспокоил странный гул. Горожане в разных районах областного центра услышали шум утром 25 ноября. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», это связано с работами на Ново-Иркутской ТЭЦ.