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Странный гул вновь обеспокоил жителей Иркутска утром 25 ноября

Гул связан с работами на Ново-Иркутской ТЭЦ.

Источник: Оператор тепловых сетей Иркутска

Жителей Иркутска вновь обеспокоил странный гул. Горожане в разных районах областного центра услышали шум утром 25 ноября. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», это связано с работами на Ново-Иркутской ТЭЦ.

— С 10:00 25 ноября на Ново-Иркутской ТЭЦ проведут настройку клапанов, — сказано в сообщении.

Шумовой фон стал больше из-за проведения работ. Поэтому переживать не стоит. Настройку клапанов должны завершить к часу дня.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшую неделю четыре ребенка попали в ДТП в Иркутске и пригороде.

энергетика