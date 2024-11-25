«Известия»: пассажиры рейса Сочи — Анталья готовят коллективный иск к «Азимуту»

По данным издания, пассажиры пожаловались на отсутствие помощи после происшествия. Они также рассказали, что в результате инцидента надышались угарным газом. Одна из пассажирок рассказала, что во время посадки самолет резко ударился о землю, а спустя минуту начался пожар. По ее словам, подготовка документов для обращения в суд началась сразу после эвакуации в аэропорту Антальи.